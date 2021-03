Sassuolo, non solo la Juve su Locatelli: base d'asta da 40 milioni. Anche Boga in uscita

A fine stagione in casa Sassuolo potrebbe esserci una rivoluzione. Manuel Locatelli, dopo la sua terza stagione in neroverde, potrebbe andar via se dovesse arrivare un'offerta da 40 milioni di euro, il prezzo fatto dal club: la Juventus ci proverà, ma sul centrocampista ci sono anche club esteri. Stessa cosa per Jeremie Boga, le cui quotazioni di mercato sono in calo per la stagione così così di cui si sta rendendo protagonista. Anche per lui, comunque, non mancano gli estimatori. A scriverlo è il Corriere dello Sport.