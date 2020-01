© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Non ci sono soltanto gli occhi delle italiane, Napoli su tutte, su Jeremie Boga (23), una delle rivelazioni di questo girone d'andata di Serie A. L'esterno offensivo del Sassuolo ha saputo mettersi in mostra, s'è conquistato il posto fisso e, dopo aver attirato a sé l'interesse di Napoli e non solo, avrebbe stregato anche alcuni club di Premier League. Lo Star fa sapere che l'ex Chelsea è finito nella lista dei desideri del West Ham e dell'Everton di Carlo Ancelotti. Self-confident com'è, non è da escludere che Boga sia fortemente stuzzicato da un ritorno nel campionato più bello del mondo.