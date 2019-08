© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Pedro Obiang, centrocampista spagnolo acquistato dal Sassuolo nelle ultime settimane, si è presentato alla stampa: "La squadra è molto meglio di quanto pensassi. Ho visto ottime qualità tecniche e mi sono trovato subito benissimo. Ho avuto solo qualche difficoltà per adattarmi alle idee del mister. Ci stiamo preparando alla gara contro il Torino. L'Europa League dei granata? Per loro può essere un vantaggio ma noi dobbiamo pensare che la prima gara è importante. E con la mentalità giusta possiamo portare a casa un risultato positivo. Il ruolo? Sono a disposizione del mister. Lui mi ha detto le sue idee e sono pronto. Magnanelli? Lui è più maturo di me e conosce la squadra meglio di me e se giocheremo insieme sono convinto che ci divertiremo tanto".