Sassuolo, Obiang: "Il mister mi ha provato centrale in allenamento, non lascia nulla al caso"

Pedro Obiang, centrocampista del Sassuolo, è intervenuto ai microfoni di DAZN dopo il ko contro l'Inter: "Andiamo a casa male, a prescindere che la classifica a quanto sembra sia tranquilla, noi stiamo continuando a lottare perché crediamo di essere una squadra forte e che possiamo fare un po' di più. Abbiamo mostrato di poter fare di più ma ci è mancata quella cosina che oggi ci manda a casa senza niente".

Inter compatta dietro: per questo avete fatto fatica?

"Loro si sono difesi bene, hanno cercato di fare la loro partita e noi la nostra. Nel calcio ci sono gli episodi che fanno la differenza, c'è anche il fattore fortuna e non è girata dalla nostra parte e i tre punti li hanno presi loro".

Come ti trovi da difensore centrale?

"Abbiamo un mister che prova tutto, non lascia nulla al caso. E' un ruolo provato in allenamento, l'ho provato anche l'anno scorso, l'ho fatto contro la Roma anche sabato scorso ed è andata bene".

Il mister ti ha messo dietro per allungarti la carriera?

"Non lo so, ho 29 anni. Imparare un ruolo in più mi dà più possibilità di giocare e va bene, se è così ben venga".