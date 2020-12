Sassuolo, Obiang spinge Locatelli: "Presto dovrà girarmi qualche biglietto per i suoi big match"

Pedro Obiang, centrocampista del Sassuolo, ha rilasciato una lunga intervista a Onda Cero, parlando anche del compagno Manuel Locatelli. L'azzurro è rapidamente diventato un calciatore di livello internazionale: "In Italia il Sassuolo si sta facendo un nome. Ultimamente disturbiamo le grandi e, se riusciamo a fare bene anche durante questa stagione, le avversarie non ci vedranno più come una outsider. Locatelli? Io lo sostengo molto, lo sprono, e scherzo dicendogli che a breve, se continua così, mi dovrà girare qualche biglietto per qualche gara importante”.