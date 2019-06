Sassuolo, obiettivo Fares. Incontro tra il ds Rossi e l'agente

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il Sassuolo starebbe intensificando il pressing per arrivare a Mohamed Fares. Come riporta Sky Sport, il ds neroverde, Giovanni Rossi, avrebbe incontrato l'agente del giocatore per cercare di trovare un'intesa. Nel caso l'affare non vada in porto, l'alternativa potrebbe essere rappresentata da Luca Pellegrini, terzino sinistro classe 1999 della Roma.