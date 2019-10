Sassuolo, occhi sui talenti dell'Inter Oristanio e Mulattieri

© foto di Giacomo Morini

Gli occhi del Sassuolo su due gioiellini del settore giovanile dell'Inter. Si tratta di Gaetano Oristanio, fantasista mancino classe 2002, e Samuele Mulattieri, attaccante classe 2002. Francesco Palmieri, responsabile del Settore Giovanile neroverde, è rimasto stregato dalle doti dei due protagonisti della Primavera di Armando Madonna e gli ha segnati con un circoletto rosso sulla propria lista. Possibile che la prossima estate - complici gli ottimi rapporti tra i due club - Giovanni Carnevali provi a portarne uno in Emilia sulla falsa riga di quanto accaduto con Odgaard, Sala e Gravillon. I mesi prossimi serviranno per indirizzare il Sassuolo su chi lanciarsi dopo i secchi no per Sebastiano Esposito e Lorenzo Pirola arrivati da Viale della Liberazione. Segnali non di chiusura invece per Mulattieri e Oristanio. Una carta in più per l'Inter da sfruttare parallelamente al riscatto di Stefano Sensi. Ventidue milioni che i nerazzurri investiranno volentieri a fine anno per far diventare di proprietà il forte centrocampista di Urbino. Lo riporta Fcinternews.it.