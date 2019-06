© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Arrivato al Sassuolo nell'ambito della trattativa Politano, l'attaccante danese Jens Odgaard, scrive 'SassuoloNews.net', dovrebbe lasciare in prestito il club neroverde in questa finestra di calciomercato. Carnevali e Rossi sono infatti al lavoro per trovare una squadra in grado di garantire al classe '99 maggiore spazio sul rettangolo verde di gioco.