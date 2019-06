Sassuolo, offerta da 10 mln complessivi per Esposito. L'Inter ha detto no

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Non solo Sala, Gravillon, Pompetti e Schirò. Stando alle indiscrezioni raccolte in esclusiva da sassuolonews.net, il Sassuolo ha tentato l'approccio per Sebastiano Esposito, attaccante classe 2002 dell'Inter, ritenuto uno dei migliori prospetti del nostro calcio: Carnevali per lui ha presentato un'offerta importante, da 5 milioni di euro più altri 5 di bonus, e provato a inserirlo nell'affare che porterà Stefano Sensi all'Inter. Secco no da parte del club nerazzurro che ha voluto confermare il giovane talento, stella della Primavera e campione d'Italia con l'Under 17.