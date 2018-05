Sassuolo, offerta sul tavolo per Sprocati della Salernitana

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Continua ad animare i corridoi del calciomercato in questa prima metà di maggio il nome di Mattia Sprocati, trequartista in uscita dalla Salernitana. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport questa mattina attualmente è il Sassuolo il club più attivo sul giocatore, con un'offerta da 1,8 milioni di euro già messa sul piatto, con la possibilità anche che la Salernitana possa attingere ai vivaio neroverde per cercare nuovi talenti in vista della prossima stagione.