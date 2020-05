Sassuolo, operazione 18 maggio: tamponi per tutti, in chiusura il discorso hotel

Il Sassuolo, l'ultimo club a chiudere le porte del suo stadio e il primo ad aprire le porte del centro sportivo, è pronto per la ripartenza del 18 maggio. Finalmente si torna in campo con gli allenamenti di gruppo in attesa di tornare a giocare (ad oggi la data prevista è quella del 13 giugno). In casa neroverde si lavora alacremente per definire ogni dettaglio, affinché tutto il lavoro venga svolto nella massima sicurezza per tutti. Dopo gli allenamenti individuali, arriva il tempo degli allenamenti collettivi e, come spiegato dal segretario generale Fabris a TRC, il club ha previsto tamponi per tutti, non solo per i calciatori: "La società ha scelto di fare uno screening completo di squadra e staff ma anche di tutti coloro che lavorano all'interno della società, sia per dare supporto ai collaboratori ma anche per avere la certezza della situazione che ruota attorno al club. E' un impegno non da poco ma è volontà della società portare avanti questo progetto e ci auguriamo che non ci siano casi, come è accaduto sino a questo momento".

Ora si lavora per la ripartenza. Il Mapei Football Center non ha una foresteria e i neroverdi hanno già avviato i contatti con diversi hotel della zona. Si cerca un hotel all-inclusive quindi, l'hotel adiacente al centro sportivo non offre tutte le soluzioni richieste. Le soluzioni al vaglio della dirigenza sono diverse, e la prima possibile sembra essere quella dell’Hotel Due Pini di Corlo di Formigine, non certo una soluzione sconosciuta ai neroverdi. Si studiano anche altre soluzioni (l’ Hotel Terme della Salvarola o l'Hotel Exè a Fiorano, o a Baggiovara, presso la struttura RMH Modena des arts utilizzata, in altri tempi, anche dalla Juventus in vista delle sfide contro i neroverdi) e già nelle prossime ore potrebbero arrivare gli aggiornamenti ufficiali da parte del club. "Ci sono delle abitudini che devono essere superate e in questa prima fase si sta cercando di impostare un lavoro dal punto di vista dell'educazione sanitaria ma chi viene al centro è scrupoloso e si attiene alle direttive" le parole di Fabris. E il Sassuolo lavora in maniera scrupolosa, come sempre, per la sicurezza dei suoi atleti e dei suoi dipendenti.