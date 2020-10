Sassuolo, partenza record sognando tre notti da primato. Il segreto neroverde è inaspettato

Il Sassuolo vuole stupire ancora. Venerdì sera nell'anticipo della 5ª giornata di Serie A i neroverdi dovranno vedersela contro il Torino di Giampaolo, ancora fermo a 0 punti (ma con una partita in meno). Non serve aggiungere altro per spiegare le insidie che nasconde la partita. Il Toro sta faticando nonostante i gol del Gallo Belotti. Al Sassuolo sembra riuscire tutto alla perfezione, come dimostra la clamorosa rimonta da 3-1 a 3-4 al Dall'Ara contro il Bologna. Non bisogna sedersi sugli allori! Il Sassuolo dovrà mantenere i piedi per terra per non vanificare gli sforzi di una partenza record: mai nella loro storia in Serie A (questo è l'ottavo anno), i neroverdi avevano collezionato 10 punti nelle prime 4 giornate. Ben 13 gol fatti e 6 subiti. Una partenza a razzo che non era mai avvenuta prima.

Nel 2018 i neroverdi avevano messo insieme 7 punti nelle prime tre per poi perdere con la Juventus alla quarta giornata, a Torino. Lo scorso anno invece le cose non andarono meglio: 6 punti nelle prime 4, frutto di 2 vittorie interne e 2 sconfitte esterne. Il Sassuolo 2020/2021 ha fatto meglio anche del Sassuolo di Di Francesco che conquistò l'Europa: nella partenza sprint con Di Francesco nell'anno della conquista dell'Europa League arrivarono 8 punti nelle prime 4. Nel 2016/2017, l'EuroSassuolo arrivò a conquistare 9 punti nelle prime 4, 3 furono poi tolti dal Giudice Sportivo per il caso Ragusa contro il Pescara.

Il segreto del Sassuolo non è Ciccio Caputo, non è Roberto De Zerbi, non è nemmeno Domenico Berardi (no, questo non è l'anno della sua maturità, la sua consacrazione è già avvenuta da un pezzo). Il segreto del Sassuolo è Andrea Consigli. Già lo scorso anno Consigli è stato il portiere in Europa col maggior numero di filtranti riusciti, merito anche del lavoro dell'ex preparatore Farioli, ora vice-allenatore all'Alanyaspor, e ora del preparatore Bianchi. Consigli nel Sassuolo è diventato il regista primario grazie a una sorta di Salida LaVolpiana 2.0: solitamente è il mediano a scendere tra i due difensori per impostare, in questo caso è il portiere a salire. Lancio lungo alla ricerca dell'esterno mancino oppure passaggio filtrante a cercare il trequartista, come si è visto chiaramente in questo avvio di campionato. E domani il Torino: in caso di vittoria il Sassuolo sarebbe primo per tre notti, in attesa di Milan-Roma di lunedì perché solo i rossoneri potrebbero scavalcare i neroverdi. E allora è giusto sognare ancora!