Fonte: tuttonapoli.net

Gianluca Pegolo, portiere del Sassuolo, ha parlato in zona mista dopo il pareggio casalingo contro il Napoli: "C'è rammarico per il pareggio del Napoli. La cosa positiva è che dopo l'1-1 siamo stati ancora in partita, di solito rischi anche di perderle partite simili. Siamo stati bravi, loro davanti avevano gente di qualità, veloci. Nel primo tempo ci sono stati tre interventi importanti dei nostri difensori, nella ripresa abbiamo gestito bene, dietro, e abbiamo sofferto tutti insieme".