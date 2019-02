Sassuolo, Peluso: "Avevo scelto Cagliari ma la fiducia ha cambiato tutto"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Federico Peluso, difensore del Sassuolo, ha parlato alla Gazzetta dello Sport in vista della sfida contro la Juventus: "I bianconeri li ritrovo sempre volentieri, è stata una bella parentesi con due scudetti vinti e molte gioie anche se non ho giocato molto. Magnani? La Juve lo ha messo sotto controllo non certo per caso. Ha grandi potenzialità. De Zerbi? E' onesto e preparato. A gennaio stavo per andare al Cagliari, avevo deciso. Avevo parlato con Padoin ma il club e De Zerbi mi hanno fermato. Ho sentito la fiducia e non c'è cosa più bella".