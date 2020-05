Sassuolo, per De Zerbi era la stagione della consacrazione. Chissà se cambia

Doveva essere la stagione della consacrazione per Roberto De Zerbi, con un Sassuolo che aveva cambiato pochino rispetto all’anno prima, al netto della perdita di Stefano Sensi, molto importante per lo sviluppo del gioco. In ogni caso il 4-3-3 del tecnico neroverde aveva avuto discreti risultati: virtualmente il Sassuolo era a -1 dal Milan e dall’ottavo posto (sempre considerando che Parma e Hellas Verona sono comunque a +3), con Berardi e Boga che stavano giocando ad altissimo livello anche grazie al tridente oramai affermato.

IL FUTURO - Un bel discorso pieno di imperfetti, come è difficile capire quale sarà la prossima stagione del tecnico ex Benevento. Così molto probabilmente rimarrà al Sassuolo, anche se le alternative non mancavano, come un eventuale approdo al Torino, oppure le voci sul Milan. Insomma, la percentuale di una permanenza si pareggia con quello di un addio. Dove, francamente, è un po’ presto per dirlo.

Sassuolo 50%

Altro 50%