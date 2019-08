Sassuolo, per la fascia sinistra c'è anche la suggestione Padoin

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il Resto del Carlino in edicola oggi lancia una nuova e suggestiva ipotesi per la fascia sinistra del Sassuolo: si tratta di Simone Padoin. Il terzino e jolly ex Juventus e Cagliari è attualmente senza contratto, non ha rinnovato con i sardi e cerca squadra. Il Sassuolo potrebbe farci un pensierino, mentre l'ipotesi Parma, ventilata qualche settimana fa, non ha trovato conferme.