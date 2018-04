Sassuolo, per Politano sarà derby tra Inter e Milan

© foto di Federico Gaetano

Un finale di stagione in crescendo, che ha attirato l'attenzione di diversi club importanti. Matteo Politano, esterno offensivo del Sassuolo che a gennaio è stato a un passo dal Napoli, potrebbe cambiare maglia in estate. Come riporta Tuttosport, per il classe 1993 sono pronte a duellare Inter e Milan.