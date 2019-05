Sassuolo perde ma non si scansa. E brillano due gioiellini

© foto di www.imagephotoagency.it

La sconfitta del Sassuolo contro il Torino ha dato due indicazioni sugli emiliani in questo finale di stagione. I neroverdi hanno dimostrato come si possa giocare a calcio anche senza apparenti motivazioni.

Quello del Sassuolo è un decimo posto che permetterebbe di avere un vantaggio a livello economico legato ai diritti TV, ma niente di lontanamente paragonabile a chi deve qualificarsi in Europa o deve salvarsi. Eppure, la squadra di De Zerbi ha cullato il sogno vittoria a Torino fino a poco meno di dieci minuti dalla fine, giocando per oltre un'ora in inferiorità numerica.

Una prestazione applaudita dal presidente granata Urbano Cairo, che si auspica un simile atteggiamento nel prossimo turno contro la Roma, diretta concorrente dei granata.

Oggi al "Grande Torino" sono arrivate ulteriori conferme su due giocatori destinati a fare le fortune delle casse del club: Merih Demiral e Jeremie Boga. Il turco è arrivato quasi sottotraccia a gennaio, in prestito con obbligo di riscatto dallo Sporting Lisbona. Impatto impressionante, 12 partite giocate e media voto di 6,27. Due sole insufficienze, due gol segnati e soprattutto qualità fisiche, tecniche e grande personalità. A soli 21 anni è destinato a fare parlare di sé. Così come Jeremie Boga. L'ivoriano oggi ha avuto un solo spunto, ma illuminante, costruendo il gol dell'illusorio 1-2 seminando il panico tra la difesa granata. Scuola Chelsea, con cui ha anche esordito in Premier League, è reduce da un anno in Championship al Birmingham e nelle gerarchie di De Zerbi era partito dietro a Di Francesco. Da febbraio il posto è suo e il futuro anche.