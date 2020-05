Sassuolo, Piccinini e il primo contratto da pro: "E' solo il primo passo. Spero ce ne siano altri"

A seguito della firma sul suo primo contratto da pro con il Sassuolo Stefano Piccinini ha rilasciato alcune dichiarazioni al sito ufficiale dei neroverdi: "E' stata una grandissima emozione ma sappiamo che è il primo passo e spero ce ne siano tanti altri, tante soddisfazioni. La mia famiglia è rimasta contenta, mi ha sempre dato una grande mano e mi ha fatto capire che i piccoli traguardi servono per creare qualcosa di importante".

Il giovane classe 2002 si è poi soffermato sull’annata prima del lockdown e sul suo rapporto con Roberto De Zerbi: "E' stata sicuramente un'ottima annata dal punto di vista personale. Ho esordito in prima squadra, ma prima di tutto c'è stata la prima convocazione in A e sono andato in Nazionale, con l'Under 18, che è stato ed è un mio grandissimo sogno, spero di esaudire questo sogno ogni anno sempre di più. Con il mister si è creato un rapporto bellissimo, di stima e rispetto. Devo ringraziarlo perché mi ha permesso di esordire in Coppa Italia".