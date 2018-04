Sassuolo, Politano: "Abbiamo provato a vincere in tutti i modi"

Matteo Politano ha commentato in zona mista la gara pareggiata per 2-2 dal suo Sassuolo contro il Benevento. Ecco quanto riferito dai colleghi di Tuttosassuolocalcio.com: “Bisogna fare i complimenti al Benevento per come è venuto a giocare qui al Mapei Stadium, hanno fatto una bella partita per tutti e novanta minuti di gioco. Abbiamo cercato di vincerla in tutte le maniere, anche nel finale quando non sono riuscito a fare gol. Sarebbe stato importantissimo prendersi questi tre punti. E’ arrivato comunque il sesto risultato utile consecutivo, ci sono molti pareggi, ma siamo costretti a muovere sempre la classifica. La nostra testa ora deve essere subito pronta per la partita di Verona con l’Hellas e successivamente a quella con la Fiorentina. Ci attende una finale di stagione molto importante, la concorrenza per centrare la salvezza è agguerrita”.