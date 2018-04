Sassuolo, Politano al 45': "Bravi a riprenderla, ma serve un piglio diverso"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Uno a uno il parziale tra Sassuolo e Benevento all'intervallo. Questo il commento di Matteo Politano ai microfoni di Sky Sport: "È un buon momento, per me e per la squadra. In questo primo tempo abbiamo sofferto tanto. Sono venuti qua per fare la partita, e si vede, siamo stati bravi a riprenderla, ma dobbiamo tornare in campo con un piglio diverso. Abbiamo visto le loro ultime cinque gare, sappiamo che giocano bene, dobbiamo andare a prenderli alti e vincere, perché oggi è importante".