Sassuolo, Politano al 90': "Un gol importantissimo, oggi siamo salvi"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Matteo Politano, attaccante del Sassuolo, è intervenuto al termine del match vinto contro la Sampdoria (1-0 il risultato finale). Ecco le sue parole ai microfoni di Sky Sport:

Hai fatto un gol importantissimo.

"Siamo contenti, un gol importantissimo. Oggi troviamo la salvezza".

Non pensavate di giocarvi la salvezza fino alla fine?

"Non eravamo partiti con questi obiettivi, siamo contenti per aver dimostrato di meritare la serie A".

Quando è cambiato il Sassuolo?

"È cambiato da un bel po’, quando abbiamo capito ci siamo messi sotto e sono visti i risultati. Oggi abbiamo dimostrato di poter rimanere in serie A".

Il tuo era un saluto al Sassuolo?

"No, non dipende da me. Dipende dalla società".