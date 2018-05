Sassuolo, Politano e la voglia di Inter: “Precedenza ai nerazzurri”

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

L’Inter incassa un deciso attestato di stima da parte di Matteo Politano. “Precedenza ai nerazzurri”, è questa l’indicazione del 24enne talento offensivo del Sassuolo, autore di un finale di stagione strepitoso con annessa convocazione in Nazionale, spiega La Gazzetta dello Sport. Ausilio ha manifestato ufficialmente l’interesse dell’Inter, lo ha fatto sia con l’entourage del ragazzo sia col Sassuolo. Di certo, il d.s. nerazzurro conta di poter inserire nell’affare almeno un paio di contropartite tecniche, e non più tardi dello scorso gennaio i due club avevano praticamente concluso il passaggio in Emilia di Pinamonti e Valietti, gioiellini della Primavera interista. E’ stata particolarmente apprezzata la mossa di Politano, che al suo entourage ha detto di concedere tempo all’Inter nonostante il forte interesse di altri club. Fra questi il Napoli e il Milan.