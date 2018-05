Sassuolo, Politano sul futuro: "Sono pronto per una grande squadra"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Nella sua intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport, l'esterno del Sassuolo, Matteo Politano, ha parlato anche della possibilità di cambiare aria per andare a giocare in una grande squadra: "Io sono pronto, vedremo se arriveranno offerte. Parlerò con la società e decideremo insieme. Per adesso voglio finire bene la stagione, sia perché giochiamo contro due grandi squadre come Inter e Roma (io sono tifoso giallorosso...) sia perché sono a quota 9 gol e potrei raggiungere per la prima volta la doppia cifra. Giocare meno? Ma per me è sempre stato così dappertutto e non sarebbe un problema. Io non ho paura di niente".