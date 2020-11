Sassuolo, premio Champions per onorare il sogno e la memoria del patron Squinzi

vedi letture

La Champions League era il grande sogno sportivo del compianto presidente del Sassuolo Giorgio Squinzi. La squadra sta provando a regalare alla sua memoria questo traguardo clamoroso e storico, con il club che aveva già previsto in tempi non sospetti il premio per la qualificazione all'Europa che conta. Difficile sapere in anticipo se la squadra di De Zerbi ha nelle corde un exploit di questo tipo, ma la determinazione e il rendimento di questa prima parte di stagione sicuramente rendono i neroverdi la vera sorpresa del campionato. A riportarlo è Tuttosport.