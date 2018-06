Sassuolo, preso Varnier dal Cittadella: affare da 3 milioni

Pescara al lavoro, potrebbe esserci l’idea di rinnovare i quadri dirigenziali. Contatti con Stefano Giammarioli, reduce da quattro anni con la Cremonese. Primi approcci tra le parti, è una possibilità che potrebbe diventare concreta. E intanto a Giammarioli pensa anche il Bari in...

ESCLUSIVA TMW - Pescara, contatti con Giammarioli per il ruolo di ds

Juventus, c'è anche l'opzione Kehrer per rinforzare la difesa

Juve, Dybala e Higuain non sono incedibili: dopo il Mondiale la decisione

Serie A, 23 tecnici sotto contratto e 2 panchine libere (per poco)

Russia -3: 3-4-2-1, fantasia al potere. La Russia non può fallire

Roma-Kluivert, ci siamo. Ma i rinforzi in attacco non finiscono qui

Milan, Gattuso: "In Russia per vedere giocatori. Sappiamo cosa fare"

Juventus, pronto il rinnovo per Pjanic: incontro dopo le vacanze

Torino, per l'attacco piace Araujo: spalla ideale di Belotti

Torino, Moretti verso il rinnovo: prolungherà per una stagione

Russia -3: 4-4-2 per non lasciare Ronaldo da solo. Il Portogallo dei Silva

Fiorentina, Pjaca e Meret primi obiettivi. Pulgar preferito per la mediana

Sassuolo, anche Verde tra le opzioni per il dopo Berardi

Genoa, Mandragora a titolo definitivo: opzione di riacquisto per la Juve

Russia -3: 4-2-3-1 per valorizzare una trequarti piena di talento. Il Marocco

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta di Modena il Sassuolo è vicino alla chiusura dell'acquisto di Marco Varnier dal Cittadella per 3 milioni di euro. Il difensore centrale era finito anche nel mirino della Fiorentina, ma i neroverdi ormai sono a un passo dall'accordo con il club veneto.

