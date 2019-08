Sassuolo, pressing del Verona per Adjapong

Fonte: viaemilianews.com

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nella prossima stagione, Claud Adjapong dovrebbe giocare in Serie A, ma non con la maglia del Sassuolo. Stando a quanto riferito da Sky Sport, infatti, sarebbe vicino l'accordo tra il club neroverde e l'Hellas Verona per il trasferimento in maglia gialloblu del laterale destro classe 1988: si ragiona sulla base del prestito gratuito con diritto di riscatto fissato a 8 milioni di euro. La fumata bianca potrebbe arrivare già nelle prossime ore.