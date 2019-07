Sassuolo, prime prove di BBC in attesa di sciogliere il nodo Boateng

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Prime prove di BBC per il Sassuolo. Ieri i neroverdi sono scesi in campo a Vipiteno per sfidare il Real Vicenza nella seconda amichevole stagionale. Prime prove di formazione 'titolare' per Roberto De Zerbi che ha schierato nuovamente il nuovo arrivato Andreaw Gravillon al fianco di Gian Marco Ferrari, Duncan e Locatelli a centrocampo con Magnanelli a fare da schermo, in attesa di vedere all'opera l'ultimo arrivato Pedro Obiang, e con Boateng alle spalle di Ciccio Caputo e Domenico Berardi. Grande attesa per vedere all'opera la BBC del Sassuolo (Boga non era della partita per dei problemi fisici di lieve entità) ma il Real Vicenza, formazione di disoccupati che cerca di stupire sperando in un contratto, ha tenuto botta, specie nel primo tempo, difendendo con la linea molto bassa e chiudendo bene gli spazi. Ci ha pensato Locatelli al 24' a sbloccare la gara, dopo una bella combinazione con Berardi. Sempre il numero 25 neroverde, ieri con il 10, ha regalato il bis 8 minuti più tardi su assist di Tripaldelli. Poi nella ripresa Pierini (doppietta) e Traore hanno chiuso la gara sul 5-0.

LA BBC Grande attesa dicevamo per vedere all'opera l'attacco formato da Boateng, Caputo e Berardi. I tre hanno provato a mettere in funzione gli schemi offensivi di De Zerbi ma non senza fatica (tutto nella norma, era la prima volta insieme). Il Boa ha provato a fare da raccordo, qualche volta pestandosi i piedi con Domenico Berardi, ma ieri non era particolarmente ispirato. Il ghanese è l'uomo in grado di fare la differenza e anche per questo motivo il Sassuolo sta provando a trattenerlo, nonostante le sirene di mercato. Ciccio Caputo, dopo i 4 gol contro la Selezione Wipptal nella prima uscita stagionale, è rimasto a secco. Poco male perché la cosa più importante è riuscire a trovare la quadra, o l'amalgama come si diceva un tempo. De Zerbi è avanti col lavoro ma deve riuscire a far integrare i nuovi nel migliore dei modi, poi ci sarà da divertirsi.

BOATENG IN BILICO Il Boa ha molto mercato: piace in Spagna, in Turchia e anche in Germania. L'Eintracht Francoforte vuole riportarlo in Bundesliga. Il ghanese, prima di arrivare a Sassuolo, aveva disputato una grande stagione con l'Eintracht dove ha vinto anche una Coppa di Germania e ha lasciato un ottimo ricordo. I tedeschi vogliono strapparlo al Sassuolo. Il club neroverde vorrebbe trattenerlo e il colloquio di pochi giorni fa tra Boateng e De Zerbi che vi abbiamo riportato in esclusiva sembra andare proprio su questa scia. Il tecnico è in grande sintonia con il club e si mette in gioco in prima persona anche sul mercato. Come rivelato dagli stessi protagonisti, De Zerbi è stato decisivo per l'arrivo a Sassuolo di Caputo e di Obiang. E fu così un anno fa anche con Boateng. A De Zerbi riuscirà l'ennesimo miracolo, ovvero quello di 'convincere' il Boa a rimanere a Sassuolo? Ai posteri l'ardua sentenza. Ma il momento decisivo non tarderà ad arrivare.