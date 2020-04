Sassuolo, pronta la sfida a Parma e Fiorentina per Borrelli del Pescara

Si allunga la lista di pretendenti dalla Serie A per Gennaro Borrelli, talento offensivo classe 2000 del Pescara. Sul giocatore, dopo Parma e Fiorentina, stando a quanto riportato da PescaraSport24 sarebbe arrivato anche l’interesse del Sassuolo. Per tutte e tre le società della massima serie non è da escludere l’acquisto del cartellino del giocatore e poi un successivo prestito sempre in Abruzzo per continuare il processo di crescita.