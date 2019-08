Sassuolo pronto all'investimento per Chiriches. Si aspetta l'ok del Napoli

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Sassuolo prosegue nella propria ricerca di giocatori da aggiungere alla difesa di mister De Zerbi e secondo la Gazzetta dello Sport il nome più caldo è quello di Vlad Chiriches del Napoli. Il club neroverde è pronto per l'investimento (il Napoli chiede 12 milioni circa), ma ancora De Laurentiis e Giuntoli non hanno dato il via libera per l'operazione.