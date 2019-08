© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il Sassuolo vuole riportare in neroverde Gregoire Defrel. Come riporta Sky Sport, nonostante la Sampdoria sia sempre in vantaggio per l'esterno d'attacco in uscita dalla Roma, il club di Squinzi non ha mollato la presa e prepara un rilancio per convincere i giallorossi. Nel caso in cui i capitolini dovessero accettare la nuova proposta del Sassuolo, la decisione finale spetterebbe quindi allo stesso Defrel, sicuramente affascinato - riporta l'emittente - dal possibile ritorno al Mapei.