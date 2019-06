Sassuolo, proposto Di Francesco alla SPAL per Fares: asse caldo

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Secondo quanto riportato da La Nuova Ferrara, il Sassuolo per abbassare le pretese della SPAL per ottenere il cartellino di Fares avrebbe proposto il cartellino di uno tra Babacar e Di Francesco. Il primo guadagna troppo e viene da stagioni così così, ecco perché il nome giusto potrebbe essere quello del secondo. In questo modo i neroverdi abbasserebbero la richiesta di 20 milioni fatta dal club ferrarese per lasciar partire il figlio d'arte.