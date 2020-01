Sassuolo, questo Berardi è da Nazionale! E il Napoli pensa a De Zerbi

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Domenico Berardi, in questo momento, è il miglior esterno d'attacco italiano! Dopo Ciro Immobile, è il miglior marcatore italiano della nostra Serie A (è a quota 9, come il Gallo Belotti, un gol in più rispetto al compagno di squadra Ciccio Caputo). Solo Ilicic, se lo consideriamo come un attaccante esterno, ha fatto meglio di lui in termini realizzativi. Lo scorso anno, con 8 gol, ha segnato in campionato più di Bernardeschi, Zaniolo, Chiesa e tanti altri. Eppure si continua a considerare Domenico Berardi ancora un talento incompreso o una sorta di bad boy. "Con i mezzi che ha Berardi, oggi dovrebbe essere una stella del calcio italiano". ha detto Roberto Mancini alla Gazzetta dello Sport. Forse è ora che qualcuno si cominci a riaccorgere di Domenico Berardi.

Che numeri! - Mancini lo ha fatto e a novembre lo aveva convocato in Nazionale, prima dell'infortunio. Questa è la miglior stagione di Berardi da 4 anni a questa parte. Dopo le 'famose' prime due annate in A con 16 e 15 gol all'attivo, l'attaccante classe '94 aveva segnato di meno, complici anche gli infortuni. Erano stati 7 i gol in A nel 2015-2016, quello della qualificazione in Europa League, 5 invece l'anno successivo (più 5 in 4 match nei preliminari), 4 nel 2017-18, 8 lo scorso anno con Roberto De Zerbi alla guida del Sassuolo. Quest'anno Domenico ha già superato i numeri dello scorso anno e delle ultime 4 stagioni. Con quello realizzato al Torino, Mimmo è salito a quota 9. In totale sono 83 gol in 245 presenze. Mica male per un esterno d'attacco così ingiustamente bistrattato!

Futuro De Zerbi - Se lo gode il Sassuolo, che in estate ha blindato il giocatore con un rinnovo fino al 2024, e se lo gode De Zerbi, ora a +7 sulla zona retrocessione, che ha saputo maggiormente valorizzare la stella neroverde. Quel De Zerbi che stuzzica sempre le fantasie delle big. La scorsa estate ci aveva fatto un pensierino la Roma, prima di affondare definitivamente i discorsi con Paulo Fonseca. In vista della prossima stagione (al momento il contratto di De Zerbi con il Sassuolo è in scadenza) iniziano a circolare le prime indiscrezioni. Il Napoli, in caso di addio a Gattuso (ha 6 mesi di contratto con opzione), inizia a pensare a una rifondazione. Tra le prime idee circola anche il nome di Roberto De Zerbi.