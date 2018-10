Sassuolo, questo Berardi piace. Ma il gol inizia ad essere un problema

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Chiariamoci subito: la prestazione di Domenico Berardi, a livello di qualità delle giocate, è stata assolutamente importante. Tanti dribbling, un buon apporto in fase di costruzione della manovra e l'assist (chissà quanto voluto...) per Marlon nel primo tempo. Ma da uno come lui, in partite complicate come è stata Sassuolo-Bologna, i tifosi neroverdi forse si sarebbero aspettati qualcosa di diverso. Tradotto, si sarebbero aspettati il gol. Perché la gioia personale, per l'elemento più talentuoso della rosa di De Zerbi, manca dallo scorso 26 agosto, seconda giornata contro il Cagliari. Nel mezzo tante buone prestazioni, ma anche qualche occasione gettata al vento. Anche oggi contro il Bologna Berardi ha avuto un paio di situazioni favorevoli, ma il gol continua a non arrivare. E per un Sassuolo che crea così tanto (col Bologna il possesso palla è andato vicino al 70%) trovare in Berardi un marcatore in più significherebbe centrare un salto di qualità notevole per continuare a sperare di mantenersi a ridosso della zona Europa League.