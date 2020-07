Sassuolo, Raspadori: "Il gol contro la Lazio la più grande gioia della mia vita"

Il Sassuolo vince all'Olimpico contro la Lazio e la gioia neroverde ha gli occhi felici di Giacomo Raspadori, attaccante classe 2000 che contro i biancocelesti ha segnato il suo primo gol in Serie A vedendosene annullare anche un altro. Un'emozione indescrivibile per il giovane giocatore neroverde che, ai microfoni di Sky Sport, racconta la sua prima volta da titolare: "Sono ancora senza fiato, una giornata incredibile, la più bella della mia vita. Voglio ringraziare il mister e la società per avermi dato questa opportunità e soprattutto la mia famiglia e la mia ragazza che mi hanno sempre sostenuto.. La rete annullata? Inizialmente avevo visto l'ultimo tocco di Parolo, ma con la tecnologia queste cose vengono chiarite" sono state le sue parole.

Mi ispiro ad Aguero?

Assolutamente, lui è il mio modello di riferimento in tutto.

È vero che hai fatto un provino con il Bologna?

Sì, ho fatto delle prove. Poi per seguire mio fratello sono venuto al Sassuolo, più una famiglia che una società. Una scelta che non rimpiangerò mai.

Qual è il noi ruolo?

Nelle giovanile giocavo come prima punta, il ruolo più naturale per me. Ma mi piace anche fare la seconda punta, pur di giocare starei ovunque. Ora finiamo bene queste 6 partite e incrementiamo questa mentalità

Squadra del cuore?

Ho sempre simpatizzato per l'Inter ma ormai sono al Sassuolo da 10 anni e tifo neroverde