© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo aver collezionato cinque spezzoni di partita fra Serie A e Coppa Italia con la maglia del Sassuolo per Giacomo Raspadori starebbe arrivando l'occasione di mettersi in mostra in Serie B. L'attaccante classe 2000, che può giocare anche da esterno e trequartista, è infatti nel mirino di due squadre cadette alle prese con il restyling del reparto avanzato. Si tratta dell'Ascoli, dove sono in uscita Ardemagni e uno fra Scamacca e Da Cruz, e dell'Empoli, alle prese con una vera rivoluzione dopo un girone d'andata negativo.