© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Come riporta la 'Gazzetta di Modena', il Sassuolo è al lavoro per trovare una sistemazione sia a Gianluca Scamacca che ad Alessandro Tripaldelli. Entrambi rientreranno dal prestito al PEC Zwolle a gennaio e stanno valutando le proposto. Per l'attaccante classe '99 si sono già fatti avanti Ascoli, Frosinone e Pescara.