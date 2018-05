Sassuolo, risalgono le quotazioni di Iachini. Summit decisivo a breve

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Risalgono le quotazioni di Beppe Iachini al Sassuolo. La Gazzetta dello Sport fa sapere che l’allenatore potrebbe restare alla guida degli emiliani: durante la settimana prossima è previsto il summit tra l’allenatore e il patron Squinzi. Un vertice che potrebbe sancire la permanenza dell’attuale mister, in quanto gli altri tecnici sondati (De Zerbi e Nicola) non hanno convinto in pieno la dirigenza neroverde.