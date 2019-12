© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Parlando dei possibili duelli di mercato tra Inter e Juventus, Tuttosport sottolinea anche le parole rilasciate a margine del Gran Galà del calcio da parte del ds bianconero Paratici: "Faccio i complimenti a Turati per la prestazione contro di noi, sono felice per lui". Il portiere 2001 del Sassuolo, protagonista di interventi notevoli contro Cristiano Ronaldo e compagni, ha stupito soprattutto per l’esuberanza e la personalità. Due indicatori importanti nella valutazione di un portiere, ma ovviamente non ancora sufficienti. Turati è giovane, italiano e del Sassuolo, club con cui tanto la Juventus quanto l’Inter hanno ottimi rapporti. Una cosa è certa: se il portiere neroverde confermerà nel lungo periodo quanto di buono fatto intravedere allo Stadium - conclude il quotidiano - un altro derby d’Italia è garantito