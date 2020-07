Sassuolo, Rogerio: "Non dobbiamo mollare. Proveremo a battere il Napoli"

vedi letture

Il terzino del Sassuolo Rogerio, ha commentato così il ko interno subito contro il Milan: "Avrei voluto commentare un altro tipo di partita - dichiara a Sky Sport - Ci dispiace perché ci tenevamo, era importantissima per raggiungere un traguardo straordinario ma resta il fatto che il nostro spirito è quello giusto, quello di chi cerca sempre il risultato positivo. Non dobbiamo mollare perché nonostante le gare difficili che dovremo affrontare, potremo mantenere l'ottavo posto".

Forse mancano un po' di motivazioni in questo finale di stagione?

"Quando una squadra rimane in 10 tutti devono mettere qualcosa in più per sostituire chi è stato escluso dal campo. Volevamo vincere e ci dispiace non esserci riusciti. Nel corso della gara sono successe cose inaspettate, ora dobbiamo pensare al Napoli e dimenticarci del Milan. Vogliamo vincere la prossima".