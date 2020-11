Sassuolo, Rogerio: "Puntiamo all'Europa. De Zerbi ogni giorno ci insegna qualcosa in più"

Rogerio, calciatore del Sassuolo, ha commentato al triplice fischio, la sfida odierna dei neroverdi contro l'Udinese terminata 0-0: "Questo è stato un punto importante. Sappiamo che gli avversari ci rispettano. L'Udinese ha fatto una grande partita a livello difensivo - dice a Sky Sport - sfruttando il loro punto di forza. A noi è mancata brillantezza, potevamo fare di più, ma dobbiamo prendere questo punto e pensare già al Verona".

Avevate sognato questo primo posto che vi è sfuggito?

"Noi dobbiamo pensare a stare in alto. Gli avversari vengono qui a giocare con molta attenzione. Ora dobbiamo pensare al Verona, possiamo fare un grande campionato".

Quanto c'è di De Zerbi?

"Ogni giorno ci insegna qualcosa in più. E' uno che studia molto il calcio, guarda tutte le partite e arriva sempre con qualcosa di nuovi in allenamento. Questo a noi fa bene perché siamo giovani e abbiamo voglia di imparare".

Ci pensi al Sassuolo in Europa?

"Già l'anno scorso potevamo andarci, non siamo arrivati in Europa per poco e quest'anno puntiamo a fare qualcosa di più".