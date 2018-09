Sassuolo, Rogerio: "Sarebbe bello fare cross e assist per CR7"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Sulle pagine di Tuttosport troviamo una lunga intervista a Rogerio, terzino brasiliano del Sassuolo ma di proprietà della Juventus: "Sono cresciuto a livello mentale grazie alla fiducia di Iachini e De Zerbi. La strada è quella giusta, devo continuare così. La gara con la Juventus? Sfidare CR7 sarà emozionante, speriamo che aspetti ancora una giornata prima di sbloccarsi. Io alla Juve con Ronaldo? Ora penso solo a fare cross e assist al Sassuolo, ma se in futuro avrò l'onore di tornare alla Juventus spero di farne tanti anche per lui. Modelli? Alex Sandro e Marcelo, sono entrambi fortissimi, il mio obiettivo è diventare un top come loro".