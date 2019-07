Sassuolo, Rogerio: "Spero di diventare più forte di Alex Sandro"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Rogerio, esterno del Sassuolo, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per parlare della sua nuova stagione in neroverde: "De Zerbi ci fa stare sempre sul pezzo per dare sempre il massimo. Ora ci riposiamo perché nel pomeriggio ci alleniamo ancora".

Vi ha anche sgridato più volte.

"Lui è così, è sempre attento ai dettagli. In questo modo permette alla squadra di migliorare sempre".

Ha giocato con la nazionale olimpica: è pronto per quella maggiore?

"Appena finito il campionato sono andato in nazionale per giocare un torneo in Francia, fa piacere aver vinto, lo è anche per il Sassuolo, Mi hanno dato un po’ di giorni di riposo, sono arrivato qui la settimana scorsa".

Si sente diverso dal suo arrivo in Italia?

"Io mi sento parte di questa famiglia, quando sono arrivato in Italia sono arrivato direttamente qui. Sono felice di essere passato in questa società, mi ha dato spazio nel calcio italiano, sappiamo quanto è difficile per un giovane".

Con la Primavera della Juventus ha avuto al suo fianco Alex Sandro: qual è il vostro rapporto?

"Ci parlo spesso, anche ora che ha vinto la Copa America. Mi dava sempre consigli su quello che dovevo migliorare ed imparare dai più grandi. Sono felice di quello che ha fatto, continuerò il mio percorso".

Ora vuole diventare forte di lui?

"Speriamo (ride, ndr)".

Dopo il sorteggio, qual è la partita che attende di più?

"Quella con il Torino, voglio giocare quella sfida lì. Dobbiamo arrivare carichi. Il campionato sarà ancora più difficile, dobbiamo dare la continuità al lavoro fatto durante lo scorso anno".

Volete prendere il posto del Torino in Europa?

"Noi vogliamo salvarci il prima possibile, poi penseremo ad altro. Abbiamo tanto da migliorare. De Zerbi ci sta dando tanto, quello che vogliamo fare in campionato lo vedremo più avanti".