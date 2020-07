Sassuolo, Rogerio: "Vogliamo fare qualcosa in più, adesso non vogliamo fermarci"

Un punto in meno del Bologna per il Sassuolo che si appresta a scendere in campo al Dall'Ara contro la formazione di Sinisa Mihajlovic. Ai microfoni di Sky Sport ha parlato così il terzino neroverde Rogerio. "La squadra è stata perfetta nel lockdown ad allenarsi, volevamo fare qualcosa in più e penso che lo stiamo dimostrando nelle ultime partite. Stiamo dimostrando di avere continuità di risultati e adesso non vogliamo fermarci".