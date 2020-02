Sassuolo-Roma, i voti ai tecnici: De Zerbi perfetto, Fonseca in confusione

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Poker del Sassuolo contro la Roma, 4-2 il punteggio finale in favore dei neroverdi. Primo tempo stellare del Sassuolo, avanti di tre reti con la doppietta di Caputo ed il gol di Djuric. Nella ripresa la Roma ha provato a riaprire i giochi con Dzeko e Veretout, poi la magia di Boga ha fissato il punteggio sul definitivo 4-2.

ROBERTO DE ZERBI 8 - Il tecnico del Sassuolo indovina tutte le mosse. Caputo sfrutta la serata negativa della difesa giallorossa, Djuricic in versione trequartista inventa e segna. Berardi e Boga spaccano la partita sulle fasce, Locatelli disegna calcio in mezzo al campo. Ogni tassello è al posto giusto, la gara del Sassuolo è praticamente perfetta. Un paio di sbavature nella ripresa di certo non cambiano il giudizio.

Le pagelle del Sassuolo

PAULO FONSECA 4 - La Roma, dopo l'ottima prestazione nel derby, scende in campo con il Sassuolo con un atteggiamento sbagliato. Il Sassuolo trova il gol alla prima occasione e la Roma accusa tantissimo il colpo: la difesa fa acqua da tutte le parti, Cristante, palesemente fuori ruolo, sbaglia qualsiasi cosa. Le fasce sono un rebus costante: Kolarov ancora in panchina, dopo la cessione di Florenzi il tecnico giallorosso è costretto a rispolverare Bruno Peres. Regala il debutto in A a Villar e Carles Perez, una scelta, visto il risultato, che sa tanto di mossa disperata.

Le pagelle della Roma