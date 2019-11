Sassuolo, Romagna: "Addio al Cagliari? Felice per loro, ma rifarei tutto"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Intervenuto in conferenza stampa in vista della gara contro la Lazio, il difensore del Sassuolo Filippo Romagna ha parlato così dei primi mesi in neroverde: "Mi sto trovando bene, come mi ero trovato a Cagliari. Ho trovato un gruppo sano che mi ha aiutato e anche grazie al lavoro ho avuto l'occasione per poter dimostrare il mio valore ma ho fatto solo 4 partite, la strada è ancora lunga".

E' stata peggio per te la delusione di aver giocato poco con il Cagliari o all'Europeo?

"Avrei voluto sicuramente fare meglio. Nel primo anno a Cagliari ho fatto tante partite in cui forse nessuno si aspettava questo e nel secondo anno invece ho fatto di meno. All'Europeo non sono stato schierato ma sono scelte, ho avuto la fortuna di aver fatto parte del gruppo che ha provato a vincere l'Europeo".

Hai pensato 'se restavo a Cagliari adesso ero in Champions League'?

"No. Sono contento per loro ma rifarei tutto".