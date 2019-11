Sassuolo, Romagna: "Berardi ha mentalità. Bel duello con Palacio"

Il difensore neroverde Filippo Romagna ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match contro il Bologna, vinto dal Sassuolo per tre reti a una: "Siamo soddisfatti. Il nostro compito con il mister è quello di impostare, i centrali devono avere coraggio e avere sempre il pallone, penso che ci siamo riusciti abbastanza bene. Berardi è un bravissimo ragazzo, siamo amici e anche vicini a tavola. È generoso, ha la mentalità giusta e qualitativamente non devo aggiungere altro. È un giocatore troppo importante per noi. Palacio è fortissimo, ha fatto grandi cose in passato e sta continuando a farle. Ho molto rispetto per lui, è stato un bel duello e ci siamo divertiti. Quando hai l'occasione cerchi sempre di dare il massimo e a volte ti prendi dei rischi. Vogliamo fare un bel gioco e questo ti espone a rischi, ma ci vuole coraggio".