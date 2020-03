Sassuolo, Romagna: "Già ripartito, col sorriso e un obiettivo in testa"

Brutto infortunio per Filippo Romagna nel corso di Sassuolo-Brescia: rottura del tendine rotuleo del ginocchio sinistro e stop di 7-9 mesi per il centrale classe '97. L'operazione è andata a buon fine. Il giocatore ha parlato sui social dopo il brutto incidente, provando a guardare al futuro con ottimismo. E non poteva essere altrimenti, vista anche la giovane età del difensore. "Già ripartito !! Col sorriso e un obiettivo in testa Un sentito ringraziamento al prof. Benazzo, alla sua equipe e a tutto il personale del reparto per la grande professionalità e immensa umanità • • • #come #back #stronger #FR19", ha scritto il difensore su Instagram.