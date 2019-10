Sassuolo, Romagna: "Volevamo vincere a tutti i costi e ci siamo riusciti"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Filippo Romagna, difensore del Sassuolo, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport al termine del successo ottenuto contro il Verona: "Avevo tanta voglia di giocare, non giocavo da cinque mesi. Si respirava quest'aria, volevamo vincere a tutti i costi e ci siamo riusciti".

Oggi li avete fatti entrare poco dentro l'area.

"Siamo stati abbastanza bravi, loro hanno avuto occasioni. Siamo stai bravi e fortunati, alla fine il risultato ci ha dato ragione. A livello personale non mi è mai capitato di essere ammonito cosi presto, ho fatto qualche passettino indietro per evitare il secondo giallo, ma i miei compagni mi hanno aiutato".

Oggi dovevate usare qualche accorgimento in più in difesa?

"Abbiamo lavorato tanto in settimana, sui movimenti ma molto sulla testa. Siamo stati bravi, ma anche i centrocampisti che ci hanno dato una grande mano. Penso che sia stata una buona partita da parte di tutti, siamo stati capaci di difendere anche più bassi ma con la cattiveria".

Chi ti dà più noia durante la settimana?

Tutti hanno qualità in campo aperto, ma anche nel breve. Boga? E come fai a fermarlo, in partitella è impossibile. Ma tanti giocatori possono fare la differenza".