Fonte: dal nostro inviato, Antonio Parrotto

Marco Sala, neo terzino del Sassuolo arrivato dall'Inter nell'ambito dell'operazione Sensi: "Ringrazio il direttore e la società per l'opportunità. Sono contentissimo e non vedo l'ora di iniziare".

Cosa l'ha spinta a venire al Sassuolo?

"Per un giovane italiano Sassuolo è una delle realtà più belle. Tanti giovani sono passati qui in questi anni e la società ha fatto le loro fortune. Per me è stata una scelta facile e immediata".

Quali sono i suoi obiettivi?

"Ho 20 anni, ho ancora tanto da imparare. Poi parleremo con la società e vedremo qual è la cosa migliore per me. Puntiamo a fare bene come negli anni precedenti".